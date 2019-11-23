У анексованому Сімферополі прихожани ПЦУ провели жалобну панахиду за жертви Голодомору

У кафедральному соборі Володимира й Ольги в анексованому Сімферополі парафіяни Православної церкви України провели жалобну панахиду за загиблими під час Голодомору в Україні 1923-1933 років.

Про це повідомляють Крим.Реалії.

Архієпископ ПЦУ Климент нагадав, що роковини трагедії відзначає «вся Україна». «Жалобними богослужіннями, панахидами та заходами, які нагадують про ті трагічні події, вшановують жертв тих подій. У ті роки, з одного боку, знищили нашу націю, а з іншого – укріпили нашу націю сьогодні, тому що пам’ять про ті події не дає нам загинути як нація, як держава сьогодні», – сказав голова ПЦУ в Криму.

За його словами, «дуже важливо пам ” ятати, до чого може призвести безбожництво, до чого може призвести ненависть до ближнього, до чого призводить безбожна влада, мета якої лише світова влада, світове панування».

«Життя людини безцінне, ніхто з можновладців ніколи заради власних ідей, амбіцій і теорій не може жертвувати людьми», – каже архієпископ.