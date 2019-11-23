«Дружній» візит: під Рівним спіймали російського кримінального авторитета

У Рівненській області вночі 22 листопада поліцейські затримали російського кримінального авторитета Тенгіза Чара на прізвисько Тенго Гальський» або «Тенго Пітерський».

До правоохоронців надійшла інформація про те, що 37-річний «злодій в законі», уродженця Абхазії збирався їхати в українську столицю, передає прес-служба МВС

Встановивши його імовірний маршрут, копи провели операцію затримання. Злочинця спіймали співробітники управління стратегічних розслідувань в Рівненській області Національної поліції України спільно з обласним управлінням патрульної поліції і співробітниками СБУ на трасі «Київ-Чоп», поблизу міста Корець.

Надати документи громадянин Грузії не зміг, при собі у нього було лише підроблене посвідчення водія.

Автомобіль, на якому пересувався Тенгіз Чара, також мав явні ознаки підроблених номерних агрегатів. Своє перебування в Україні і поїздку в Київ він назвав дружнім візитом до старих друзів.

Уточнюється, що затриманий був коронований в 2014 році в Санкт-Петербурзі. За його плечима кілька судимостей за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, в тому числі за замах на вбивство.

Затримання злодія в законі»

Протягом останніх трьох років «Тенго Пітерський» кілька разів незаконно перетинав кордон України, за що його затримували правоохоронці з подальшим видворенням в Туреччину. Останній раз це було в жовтні 2019 року в Одесі.

Незважаючи на заборону в’їзду, він в черговий раз незаконно потрапив у країну. За даними оперативників, Тенгіз Чара мав намір налагодити контроль і перерозподіл грошових потоків, отриманих від вчинення майнових злочинів.

Співробітники управління Державної міграційної служби України в Рівненській області склали адміністративний протокол за фактом порушення правил перебування в країні і транзитного проїзду через її територію. Найближчим часом злочинець буде видворений за межі України.