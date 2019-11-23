Сьогодні українська економіка нагадує людину з безліччю захворювань, і лікування однієї хвороби призводить до загострення інших — думка

Андрій Головачов зазначив на своїй сторінці у «Фейсбук», що українська економіка сьогодні нагадує людину, у якого є безліч захворювань. При цьому лікування однієї хвороби, додає політичний експерт, провокує загострення інших. Тому ніхто навіть не знає, що потрібно робити з економікою, щоб виправити ситуацію.

Головачов переконаний, що жодна партія не може підготувати дійсно виразну економічну політику, не кажучи вже про її реалізації. Тому критика на адресу реалізується Кабінетом міністрів Олексія Гончаренка економічної політики, яку можна почути від представників «Європейської солідарності», «Батьківщини», «Опозиційної платформи, викликає лише усмішку.

Усі політичні партії є повними імпотентами в плані економічної політики. Тому ніяка зміна влади в Україні не допоможе змінити ситуацію в економіці в кращу сторону. Економіка кудись рухається, але напрямок точно назвати не може ніхто. Можливо, хворому стане легше, але не виключений також варіант з летальним результатом.