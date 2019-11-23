“Л/ДНР” розв’язали криваві бої на Донбасі: у ЗСУ важкі втрати

За минулу добу, 22 листопада, озброєні формування Росії на Донбасі 14 раз порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу поранення отримав один боєць ЗСУ, ще один загинув в ДТП.

Про це в Facebook повідомляє пресцентр ООС, відзначаючи, що терористи застосовували заборонені мінськими домовленостями міномети калібрів 82 і 120 мм, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” ворог зробив шість обстрілів:

біля Талаківки і Водяного – з ручних протитанкових гранатометів;

неподалік Пісків – зі стрілецької зброї;

поблизу Тарамчука і, двічі, біля Красногорівки – з СПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Вісім обстрілів російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”: