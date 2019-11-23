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“Л/ДНР” розв’язали криваві бої на Донбасі: у ЗСУ важкі втрати

23.11.2019

За минулу добу, 22 листопада, озброєні формування Росії на Донбасі 14 раз порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу поранення отримав один боєць ЗСУ, ще один загинув в ДТП.

Про це в Facebook повідомляє пресцентр ООС, відзначаючи, що терористи застосовували заборонені мінськими домовленостями міномети калібрів 82 і 120 мм, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” ворог зробив шість обстрілів:

  • біля Талаківки і Водяного – з ручних протитанкових гранатометів;
  • неподалік Пісків – зі стрілецької зброї;
  • поблизу Тарамчука і, двічі, біля Красногорівки – з СПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Вісім обстрілів російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”:

  • неподалік Шумів – з ручних протитанкових гранатометів;
  • поблизу Новгородського – з мінометів калібру 120 мм;
  • двічі біля Причепилівки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
  • два рази поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм і станкових протитанкових гранатометів;
  • двічі неподалік Зайцевого – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
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