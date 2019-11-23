“Л/ДНР” розв’язали криваві бої на Донбасі: у ЗСУ важкі втрати

За минулу добу, 22 листопада, озброєні формування Росії на Донбасі 14 раз порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу поранення отримав один боєць ЗСУ, ще один загинув в ДТП.
Про це в Facebook повідомляє пресцентр ООС, відзначаючи, що терористи застосовували заборонені мінськими домовленостями міномети калібрів 82 і 120 мм, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.
Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” ворог зробив шість обстрілів:
- біля Талаківки і Водяного – з ручних протитанкових гранатометів;
- неподалік Пісків – зі стрілецької зброї;
- поблизу Тарамчука і, двічі, біля Красногорівки – з СПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Вісім обстрілів російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”:
- неподалік Шумів – з ручних протитанкових гранатометів;
- поблизу Новгородського – з мінометів калібру 120 мм;
- двічі біля Причепилівки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- два рази поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм і станкових протитанкових гранатометів;
- двічі неподалік Зайцевого – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.