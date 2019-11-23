Обнародованы снимки с места крушения танкера «Делфи» (фото)

Допустимый уровень загрязненности в морской воде сильно превышен.

После аварии танкера «Делфи», попавшего в сильный шторм у берегов Одессы, содержание нефтепродуктов в воде на месте ЧП превышает предельно допустимую концентрацию в 90 раз, передает Обозреватель.

Об этом сообщил заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков. Уточняется, что такие результаты экспертизы по состоянию на 18:00 пятницы, 22 ноября.

Это результаты исследований повторных проб воды, взятых в районе пляжа «Дельфин».

Отметим, ранее стало известно, что вылившееся из судна горючее в 53 раза превысило допустимое содержание загрязненности в морской воде.



