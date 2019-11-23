Украинцы стали оригинально избавляться от «евроблях»

Сообразительный украинец показал, как вернуть к жизни старенький BMW (фото)

В Украине скоро могут начать действовать штрафы автомобилям с еврономерами, поэтому многие украинцы от них избавляются. Причем избавляются самыми разными способами. Одну «евробляху» даже замуровали в частный дом.

Странная судьба постигла BMW 5 Серии, который заслуженно пользуется в нашей стране большим спросом. Один из жителей Хмельницкой области решил этим седаном украсить свой дом. Автомобиль разрезали, после чего его заднюю и переднюю части с разных сторон замуровали прямо в дом.

В результате BMW 5 Серии на еврономерах обрел свое вечное пристанище. Его не бросили на свалке, не сдали в утиль, а достойно оставили при хозяине. Правда, если раньше этот автомобиль стоял в гараже, то теперь он является частью декора.

В Украине до конца 2019 года должны начать штрафовать «евробляхи». Причем сумма штрафа может достигнуть десятки тысяч гривен, в зависимости от того, насколько просрочена легализация авто. Введение штрафов откладывали уже несколько раз, и вряд ли правительство Украины пойдет на это опять.