Пытки в одесском приюте: дети дали анонимные показания (видео)

По словам детей, один из полицейских регулярно проводил «воспитательные» работы в Світанку.

Воспитанники одесского детского приюта Світанок признались, что к издевательствам над ними причастны как минимум три полицейских. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом сообщается в пятницу, 22 ноября, в расследовании Слідства.Інфо.

По словам детей, к издевательствам над ними причастны: Андрей Крецул — инспектор ювенальной полиции, Владимир Жарчук — полицейский с ювенальной превенции, в обязанности которого входит розыск пропавших детей, Вахтанг Трапаидзе — работал в ювенальной превенции Хмельницкого райотдела полиции Одесской области.

Крецула уже уволили, а Жарчук и Трапаидзе до сих пор работают в полиции.

Девушки Елена и Аня сбежали из одесского приюта летом 2018 года.

«Андрей Георгиевич (Крецул — ред.) завел меня в отдельный кабинет, схватил за волосы и назвал проституткой. Потом он меня бросил на пол, ударил ногой по ребрам, а потом взял за голову и ударил о шкаф», — сказала Елена.

Вторая девочка Аня рассказала не менее поразительные слова о втором правоохранителе — Владимире Жарчуке.

«Владимир Владимирови на камеру взял меня за волосы и заставлял говорить, что я проститутка, что я постоянно где-то слоняюсь и так далее. На тот момент мне было 13 лет… Потом он меня ударил и швырнул об стол», — заявила воспитанница приюта.

По словам детей, Жарчук регулярно проводил «воспитательные» работы в Світанку. В приют он наведывался 7-8 раз. Закрывался с детьми в актовом зале, разговаривал с ними и бил.

Относительно Вахтанга, то дети утверждают, что он их непосредственно не бил, но наблюдал за действиями своих коллег и не пытался им помешать.

Осенью 2019 года из приюта сбежали еще три воспитанницы — Лера, Вика, Мирослава.

Дословно Мирослава.

«Он (Крецул – ред.) побил меня, Леру и Вику. Меня бил больше, потому что я с ним только познакомилась. Мол, я областная и создаю ему больше проблем. В итоге: он взял меня за волосы, потащил меня к ногам и говорит: «Облизывай мне ноги», — заявила девочка.

Мать одной из воспитанниц Світанка Леры заметила на теле дочери синяки и расспросила ребенка о том, что произошло. После этого женщина написала заявление в райотдел на Крецула.

«Я написала заявление на противоправные действия сотрудника полиции по отношению к ребенку, а ответа не получила. А потом мне говорят: «Да вы и не получите. Дело в том, что вашу дочь на следующий день возили туда и она написала отказ», — рассказала женщина.

После этого женщина снова написала заявление на Крецула, но уже в главное управление одесской полиции.

Журналисты не публикуют фамилий воспитанниц Світанку для их безопасности.

ГПУ и ГБР расследует несколько уголовных производств о пытках детей в Світанку. Производство открыты по ч.1 ст. 127 (пытки), ч.1 ст.137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей), ч.3 ст. 152 (сексуальное насилие, совершенное группой лиц, или сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего лица), ч.2 ст. 365 (превышение власти) Уголовного кодекса.

Одного из правоохранителей задержали, ему объявили подозрение в пытках детей. Следователи ГБР проверяют возможную причастность полицейских к издевательству над детьми.

Правоохранители провели обыски и в помещении частной охранной фирмы Центр, которая сотрудничала с приютом. По показаниям детей, ее сотрудники также издевались над ними.

В полиции состоялось служебное расследование, по результатам которого Крецула уволили.

Правозащитница Зоя Мельник и волонтер Лучезар Панфилов неоднократно сообщали в Facebook об издевательствах над детьми в приюте.

В частности, что в приюте забирали у детей личные вещи и мобильные телефоны, не предоставляли необходимую медицинскую помощь, обстригали волосы, а также вызвали частную охрану, которая пытала детей – била, обливала холодной водой, ударяла электрошокером, заставляла жевать табак и использованный презерватив.