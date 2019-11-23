Повінь – зміна системи

Menu
Close

В сеть попало видео с малолетними воровками в Киеве (видео)

23.11.2019

В сети появилось видео, как в Киеве юные воровки обворовывали людей и не заметили, как попали на видео, пишет FaceNews.ua.

На одной из них показана “работа” девушек – одна из них прямо на пешеходном переходе вытащила у впереди идущей женщины мобильный телефон. Впрочем, хозяйка телефона вовремя почувствовала неладное и, обернувшись, отобрала у воровки телефон. Все это попало на видеорегистратор авто, стоявшего перед пешеходным переходом.

Юные воровки украли телефон

На втором видео преступная парочка, к которой присоединился парень, делили добычу в подворотне на Андреевском спуске. Забрав деньги, девушки выбросили украденный кошелек.

Читайте також:   Адвокат розповів, скільки Леслі і Рибка пробудуть в Паттаї
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *