«Похожа на Елену Кравец»: Соратник Зеленского показал свою красавицу-жену (фото)

Автор студии «Квартал 95» Валерий Жидков впервые за долгое время вышел в свет со своей супругой Марией.

Об этом сообщает Clutch.

Знаменитый сценарист, телеведущий и автор студии «Квартал 95» Валерий Жидков не афиширует свою личную жизнь. Все знают, что 44-летний стендап-комик счастливо женат и воспитывает двоих дочерей. Он неоднократно говорит об этом в своих юмористических монологах. Но как выглядит любимая женщина серого кардинала «95-го картала» никто не знает, как никто не знал о супруге Владимира Зеленского Елене до того, как он пошел в политику.

Однако на днях Валерий Жидкой и его супруга Мария вместе появились на светском мероприятии в честь 15-летия журнала Viva!. Пара появилась на красной дорожке и с большим удовольствием позировала фотографам.

Так, Валерий и Мария Жидковы выбрали для вечеринки весьма сдержанные наряды. Они оделись в соответствии с заявленным дресс-кодом black tie creative, но без излишеств. Комик надел классический смокинг и белую рубашку, а его супруга – “пушистое” черное платье ниже колена с прозрачным верхом.

Звездную пару засыпали комплиментами в социальных сетях.

“Красаучики”, “Платье супер!! Удачи Вам!!!”, “Красивая жена .хороший дом .что нужно человеку чтобы встретить старость – цитата из кинофильма ..Белое солнце пустыни..”, “Красивая парочка”, “Жена красотка, а муж умный”, “Похожа на Лену Кравец”, “Машенька очаровательная”, “Не важно какой костюм, зато какая красивая женщина рядом”, – обсуждают фото комика и его жены в Сети.