Лабрадоры сдали своего собрата, который сгрыз колбасу хозяина (видео)

Получилось довольно забавно и, что характерно, очень даже правдоподобно

Порой братья наши меньшие ведут себя, как люди и могут даже рассказать, кто из них “нашкодил” и съел хозяйскую колбасу.

Так и произошло в одной семье, где обитают три взрослых лабрадора и небольшой пудель, пишут fishki.

Так, кто-то из них четверых добрался до колбасы, которая предназначалась совсем не им. Хозяин увидел, что колбасу уже кто-то погрыз, усадил всех собак в ряд и у каждого принялся спрашивать, кто же из них решил полакомиться деликатесом?

Поначалу все четверо сидели молча и смотрели на него исподлобья, но когда мужчина начал по очереди подносить колбасу к каждому из лабрадоров, то они все по очереди начали показывать, что виновником является пудель.

Получилось довольно забавно и, что характерно, очень даже правдоподобно. Посмотрите и убедитесь сами!

Так что, в разведку с такими “друзьями” лучше не ходить”!