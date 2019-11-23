Популярна українська співачка Настя Каменських розлютилась в ефірі телешоу «Х-фактор-10». Каменських вкрай не сподобалось недолуге виконання її особливої пісні.

Учасники шоу, що потрапили в тренувальний табір, повинні були за одну ніч вивчити пісню.

Учасниця шоу, Вікторія Кондуракий, вибрала для виконання пісню з репертуару Насті Каменських «Обіцяю», яка була присвячена її чоловіку, реперу Потапу. І дуже вдало спаплюжила шедевр Насті, забувши слова.

«Ця пісня присвячена Потапу, а у них нещодавно було весілля. Я розумію, що це дуже відповідально, тому що ця пісня як ніколи для неї важлива. Вона відчуває її більше за інших своїх пісень», — сказала Вікторія перед виступом.

Виконуючи чуттєву пісню дівчина не впоралася з величезною відповідальністю і хвилюванням, і, проспівавши всього кілька рядків, забула слова.

Дівчина хотіла оправдати себе і пояснити, чому так сталося, однак Каменських заявила, що це нікого із суддів не хвилює, а пісню дівчина просто «розірвала».

«Котик, а кого це хвилює? Це був твій єдиний шанс, єдиний! Мало того, ти ще взяла і розірвала мою пісню і дуже вульгарно її заспівала», — обурилася Настя Каменських.

Співачка розізлилась і звернулася до всіх, хто ще повинен був виступати на сцені «Х-фактора», заявивши, що в учасників була ціла ніч на підготовку до виступу, і хвилювання вони повинні залишати за межами сцени, пише «Знай».