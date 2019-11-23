Зрозуміти і пробачити: чи готові українці до повернення Донбасу — Доній

Сьогодні поняття українець зводиться або до етнічного, або до мовного, або до політичного виміру. Ось і міряємося – хто більший українець… А українці – всі ми.

Про це йдеться в сьогоднішній статті для «Главреда» політичного аналітика Олеся Донія.

Слова радника секретаря РНБО Сергія Сивохо про те, що «прийшов час прощати і просити прощення у жителів Донбасу», викликали бурю обурення в українському суспільстві – мовляв, перед ким вибачатися, за що.

Однак слід зазначити, що будь-який чиновник, а Сивохо зараз займає державну посаду, має ретельно обмірковувати, як його висловлювання можуть вплинути на суспільство, якщо він говорить від імені держави. Адже наслідки можуть бути різними: кому-то слова припадуть до душі, комусь- навпаки. У будь-якому разі, слова повинні бути вивірені і зважені.

Українське суспільство розбурхали слова Сивохо про те, що потрібно просити прощення у жителів Донбасу. Дане твердження цілком могло сподобатися частини людей, що живуть на окупованих територіях, а також частини тих, хто покинув Донбас, як вимушений переселенець, але не отримав очікуваного тепла та уваги з боку держави. Також подібне висловлювання може знайти відгук у тих жителів Донецької і Луганської областей, які очікували в 2014 році, що Україна буде більш активно захищати.

А ось негативна реакція на заклик просити вибачення у жителів Донбасу може бути у набагато більшій частині громадян України. Особливо у тих, хто гостро сприймає втрати на фронті, або хто сам воював на Донбасі, чи хто дуже стурбований цією проблемою.

На мій погляд, ця фраза Сергія Сивохо не була підготовленою. Адже спочатку слід було б пояснити, що саме необхідно для того, щоб українці жили в одній державі. А, зокрема, для цього необхідно подолати внутрішню агресію. Навіть для того, щоб побудувати ефективну систему захисту від зовнішньої агресії, потрібно, перш за все, самим стати більш згуртованими і сильними.

Але такої аргументації в даному заяві не прозвучало. Навпаки, є лише односторонній посил, і тому ці слова потребують роз’яснення і коригуванню.

Адже інакше слова про прощення, вирвані з контексту, можуть мати протилежні наслідки, а не ті, на які, очевидно, розраховував Сивохо: вони не будуть сприяти примиренню, а, навпаки, посіють ворожнечу.

Мені зрозумілий посил Сергія Сивохо, але сама форма подачі такого меседжу не була продумана, а тому слова можуть лише нашкодити.

Якщо ж говорити про суть висловлювання, то, безумовно, українському суспільству слід думати про те, як нам всім разом жити в одній державі. Адже зараз ми розрізнені. Так, наприклад, ми бачимо колосальний розкол суспільства по лінії, хто як голосував на президентських виборах, що просто нездорово. У нас виходить так, що люди не можуть розмовляти один з одним тільки через те, що голосували за різних кандидатів.

А адже ми, як громадяни України, повинні думати про те, як нам жити разом, які цінності у нас, які межі компромісу, на який ми готові йти заради спільного майбутнього, чого ми хочемо, до чого прагнемо, що для нас є найважливішим…

Є безліч питань, які потрібно обговорити. Якщо чиновник інтуїтивно хоче в цьому розібратися, але його слова можуть бути інтерпретовані зовсім інакше, то, можливо, краще зробити паузу у висловлюванні. Це дуже тонка сфера, тим більше, коли рани війни ще кровоточать.

Але якщо подивитися повну цитату Сивохо, не вириваючи фразу про прощення з контексту, то в них є певна логіка. Зокрема, він закликав відмовитися від формулювань «свій-чужий», «сепары-укри» і т. д., пам’ятати, що всі ми – громадяни України, і боротися потрібно не тільки за повернення територій, але й за повернення умів.

А адже такий поділ на «своїх» і «чужих» справді є – згадайте хоча б, як шанувальники Порошенко тих, хто голосував за Зеленського, називали «ватою», «малоросами», «недоукраинцами» і т. п.

Нам, дійсно, необхідно пам’ятати, що всі ми – українці. І якщо жителі Донбасу залишаються громадянами України, не намагаються позбавитися від українського паспорта, то, значить, з усіма необхідно і доведеться шукати спільну мову, тому що саме громадяни утворюють державу.

Україна – одна з унікальних країн Центрально-східної Європи. І унікальна вона, зокрема, тим, що вона, як і Чорногорія проголосила незалежність завдяки референдуму. Це означає, що ці громадяни, які проголосували за незалежність, створили державу – понад 90% жителів України, незалежно від регіону проживання, мови спілкування і т. д., дружно проголосували за незалежність.

Значить, ми змушені визнати, що і надалі нам, громадянам України, потрібно шукати консенсус з приводу того, як спільно будувати нашу державу. Іноді це складно і боляче. Але спочатку потрібно, щоб з’явилося усвідомлення того, що ми всі – українці, громадяни України, незалежно від мови, регіону. А такого усвідомлення поки немає.

Дуже часто поняття «українець» зводиться або до етнічного, або до мовного, або до політичного виміру. Ось і міряємося – хто більший українець… А українці – всі ми. І Сивохо – теж, подобаються нам його слова чи ні. А кожне образу на адресу один одного буде сприяти тільки розлому. До чого такі розломи можуть призвести, ми бачили.

У разі зовнішньої агресії це призведе до збільшення колаборації, як це сталося в Криму і на Донбасі. А хіба ми зацікавлені в цьому? Ми повинні йти по шляху зміцнення нації, а, значить, ставати більш дружними.

Якщо гіпотетично уявити, що зараз Донбас без будь-яких «особливих статусів» повертається під юрисдикцію України, чи готове українське суспільство до цього, чи готова вона прийняти назад жителів Донбасу? Хтось готовий, хтось-ні. Ми не можемо узагальнювати.

Питання тут в тому, чи готове більшість, і якими будуть дії радикального меншини? Чи Не почнуть, наприклад, бити і вбивати один одного на вулицях? Європейські нації навчилися толерантності, а у нас слово «толерантність» завдяки старанням Луб’янки і спецоперацій ФСБ стало лайливим, особливо в «правом» таборі.

Однак толерантності українське суспільство повинне навчитися. Якщо її не буде, то і нація не буде здатна дати відсіч зовнішньої агресії і зовнішньому ворогу спільними силами. Тому що інакше ми зіткнемося з тим, що люди різних поглядів не зможуть повернутися один до одного спиною в одному окопі, тому що буде не зрозуміло, хто вистрелить у спину…

Так що українцям просто необхідно вчитися бути громадянами однієї країни.