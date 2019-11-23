Зеленський про Голодомор: Українцям все під силу, але є дві речі, яких ми ніколи не зможемо пробачити

Україна ніколи не зможе забути і пробачити злочин Голодомору, винуватцем якого був сталінський режим. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на акції пам’яті жертв Голодомору у Києві, яку транслювало «Суспільне».

«Сьогодні ми вшановуємо пам’ять жертв Голодомору – злочини геноциду, який скоїв тоталітарний сталінський режим проти нашого народу, проти народу України. Згідно з різними дослідженнями, від Голодомору 1932-33 років загинуло від 4 до 8 мільйонів українців. Ці втрати можна порівняти з нашими втратами у Другій світовій війні», -сказав Зеленський.

За його словами, «українцям все під силу, але є дві речі, яких ми ніколи не зможемо – не зможемо це забути, не зможемо це пробачити».

«Як взагалі може з’явитися думка знищити цілий народ? Як можна забрати у людей останню крихту хліба, а з нею останню крихту надії? Надії, що ти або хоча б твої діти доживуть до наступного ранку», — додав президент.

На акції також були присутні спікер ВР Дмитро Разумков, прем’єр Олексій Гончарук, перша леді Олена Зеленська, митрополит Православної церкви України Епіфаній.

Після промови Зеленський оголосив загальнонаціональну хвилину мовчання, після чого учасники акції поклали свічки пам’яті до меморіалу жертв Голодомору.