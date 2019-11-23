Повінь – зміна системи

Menu
Close

У Харкові чоловіка порізали ножем біля магазину

23.11.2019

У Харкові чоловіка госпіталізували до лікарні з численними ножовими пораненями, які йому наніс невідомий.

Потерпілого, чоловіка 1990 року народження, виявили поряд з магазином по вул. Слов’янська. Його госпіталізували. Лікарі констатували на тілі потерпілого численні ножові поранення в області грудної клітини та спини.

Потерпілий розповів, що поряд з магазином на нього напав невідомий чоловік, ймовірно, арабської зовнішності. Він і наніс йому удари ножем.

Наразі розпочато досудове розслідування за кваліфікацією замах на вбивство.

Читайте також:   “Гуляємо. Бидло". На Хортиці водії припаркувалися на дубках, висаджених в пам'ять про бійців АТО
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *