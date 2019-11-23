Українська співачка показала, як виглядала до пластики

Зірка закликала фанатів інвестувати в себе

Українська співачка й солістка гурту «Неангели» Слава Камінська, яка нещодавно розлучилася зі своїм чоловіком Едгаром Камінським, показала, як вона виглядала до пластичних операцій.

Як повідомляє НАРОДНА ПРАВДА, Слава Камінська розмістила у Instagram декілька знімків з серії “до” та “після”.

Співачка розповіла, що ці фото їй надіслали, та дивлячись на себе колишню, вона зрозуміла, що все зробила правильно. Відповідаючи на запитання шанувальників, співачка зізналася, що робила ринопластику і колола ботокс, а також збільшила груди. Саме пластична хірургія дозволила їй досягти її ідеалу краси.

“У дзеркалі зазвичай не помічаєш змін, але мені прислали цей колаж і я зрозуміла, що все роблю правильно. Не треба боятися часу, в моєму випадку, наприклад, воно йде на користь. З’являються мізки, приходить мудрість і ти розумієш, що перепалене майже червоне волосся ще нікого не робило красивіше, власне, як і брови-ниточки або стрілки товщиною в палець!” – написала Камінська.

Вона звернулася до своїх фанаток з закликом не боятися змін та інвестувати в себе.

“Любіть себе, доглядайте за собою, може змінитися кожна! Ви навіть не уявляєте, як ваше обличчя може елементарно змінити форма брів. Не треба купувати чергові джинси, мода змінюється, краще купіть вітаміни для волосся, наприклад. Інвестуйте в себе, це окупається в 99% випадків”, – порадила Слава Камінська.