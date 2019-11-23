Колумбию сотрясают протесты

Сотни тысяч человек приняли участие в антиправительственных демонстрациях в Колумбии, крупнейших за многие годы. Люди вышли протестовать в четверг, акции продолжились в пятницу, после чего власти объявили в столице комендантский час, сообщает BBC.

Участники маршей протеста недовольны предполагаемыми реформами в области налогообложения и пенсионного обеспечения, а также выступают против планов приватизации государственных компаний. Правительство утверждает, что не намерено проводить никаких пенсионных или иных реформ, и что любые перемены будут вводиться после консультаций с профсоюзами.

Недовольство людей вызывают высокий уровень коррупции и преступности в стране, социальное неравенство, а также то, что многие считают неспособностью правительства выполнить соглашение 2016 года с левым повстанческим движением ФАРК.

Президент Колумбии Иван Дуке призвал протестующих к “национальному диалогу” для преодоления напряженности.

Протесты в Колумбии начались на фоне роста антиправительственных выступлений в других странах Латинской Америки.

В Чили протестующие требуют проведения социальных реформ и внесения поправок в конституцию, которая была принята еще при военной диктатуре Аугусто Пиночета. Не стихают массовые протесты и в Боливии, уже приведшие к отставке и бегству бывшего президента страны Эво Моралеса.

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В Боготе мэр Энрике Пеньялоса сначала объявил о введении комендантского часа в трех столичных районах, но затем в тот же день расширил его действие на весь город.

“С 8.00 утра в субботу комендантский час вступит в силу в районах Боса, Сюидад Боливар и Кеннеди, – заявил мэр. – С 21.00 комендантский час будет действовать во всем городе до 6.00 утра”.

Некоторые из протестующих вышли на улицы, несмотря на комендантский час, и приняли участие в пикетировании резиденции президента Дуке.

Президент объявил в телеэфире, что в ближайшие дни в стране начнется “национальный диалог”, в котором примут участие представители всех классов и политических сил общества на региональном уровне.

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ФОТО: ЕРА

“На следующей неделе я начинаю национальный диалог с целью укрепления существующей программы социальной политики, который позволит нам ликвидировать противоречия в общества в средне- и долгосрочном плане”, – заявил президент.

Протесты в Колумбии

В пятницу на площади Боливар в Боготе собрались тысячи протестующих, откликнувшиеся на призыв лидеров оппозиции.

“Мы находимся здесь, чтобы протестовать против правительства президента Дуке”, – сказала 25-летняя студентка Катерин Мартинес.

Толпы демонстрантов, собравшихся на площади, слезоточивым газом разогнала полиция. По словам очевидцев, некоторые из протестующих сумели снова собраться на прилегающих улицах и продолжали скандировать антиправительственные лозунги.

В четверг в результате взрыва бомбы на полицейском участке в городе Сантандер Сан-Хиль в провинции Каука на юго-западе страны, погибли три сотрудника полиции. Пока неясно, связано ли это с протестами. Провинция известна высоким уровнем преступности в связи с наркоторговлей.