Гончарук: Місія МВФ відзначила значний прогрес у просуванні реформ в Україні

Місія Міжнародного валютного фонду під керівництвом Рона ван Родена, яка перебувала в Україні 14-22 листопада, відзначила високий прогрес, досягнутий за останні кілька місяців в просуванні реформ. Про це заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає прес-служба уряду.

«Ми провели конструктивні переговори. Місія оцінила суттєвий прогрес, досягнутий за останні кілька місяців», — повідомив Гончарук.

За словами Міністра фінансів України Оксани Маркарової і глави місії Рона ван Родена, досягнутий прогрес у дискусіях з приводу політики та реформ, які можуть бути основою нової програми МВФ.

«Ми продовжуємо роботу над новою програмою у тісній співпраці», — констатував Гончарук.

Нагадаємо, Україна веде переговори про можливість відкриття Фондом нової 3-річної програми розширеного фінансування EFF на $5-6 млрд. У вересні Київ відвідала місія МВФ, яка згодом повідомила про плани продовжити дискусію.

Український уряд і НБУ сподіваються, що позитивне рішення про нову програму буде прийнято в грудні, що дозволить отримати перший транш по ній ще до кінця цього року.