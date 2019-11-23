Друг Путіна потрапив до лікарні із-за невдалого селфи: деталі курйозу

Екс-прем’єр-міністр Італії, лідер партії «Вперед, Італія» Сильвіо Берлусконі потрапив у лікарню Мілана з-за невдалої спроби зробити селфи.

Як повідомило італійське видання Corriere della Sera, він хотів сфотографуватися на саміті Європейської народної партії в хорватському Загребі, але впав, отримавши забій і гематому.

Уточнюється, що в лікарні політик пробуде до кінця тижня. За цей час йому проведуть всі необхідні обстеження.

«Так, це банальний забій. Але, знаєте, навіть політ метелика в Китаї викликає цілий ураган в Техасі», — сказав Берлусконі.