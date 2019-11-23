Зеленському пора посадити трьох своїх друзів — експерт

Багато фізичні процеси незворотні. Тобто, якщо крутити ручку м’ясорубки за годинниковою стрілкою, то м’ясо перетвориться у фарш. Але якщо почати крутити ручку у зворотний бік, то фарш м’ясом уже не стане. В науці з цього приводу існує вираз «Зворотне невірно».

Про це сьогодні пише у Фейсбуці політичний експерт Олександр Кочетков.

Виявляється, і у великій політиці теж так.

Ось Петро Порошенко зайшов на президентську посаду, як обмовляють, з боргом під триста мільйонів доларів, який треба було терміново повертати.

Знову ж таки, його бізнес будувався на близькості до влади і бюджетних потоків.

Логічно, що, маючи необхідність і можливість, він зайнявся особистим збагаченням через своїх призначенців.

І, відповідно, нижче по піраміді влади теж стали красти, раз зверху можна.

І ось з’ясувалося, що навпаки — не працює.

Тому що Володимир Зеленський став президентом без боргів по бізнесу.

І «95 квартал» обходився без бюджетних вливань.

Зеленський не хоче багатіти, від нього не надходить команд з цього приводу.

Але нижче президента все одно затіваються «договорняки», мутятся схеми на митниці, ідуть наполегливі розмови про виплати в конвертах тощо.

Тобто, щоб запустити масштабну корупцію, достатньо подати приклад понад. Але от щоб цю корупцію припинити, верхнього прикладу недостатньо.

Ось чому реформатор Лі Куан Ю так наполягав на необхідності посадити трьох своїх друзів. Причому, посадка — це крайня міра.

Президенту Зеленському досить було викликати свого друга Юзика, з’ясувати, хто з фракції «Слуга народу» відправив делегацію на чолі з Юзиком в Кривий Ріг зміцнювати вертикаль напередодні місцевих виборів, а потім домогтися, щоб усі ці люди — і зафіксовані на записи, і організатори — позбулися мандатів і посад.

І були викреслені з політичного життя на весь термін президентства Зеленського.

Вважаю, одного такого показового відплати за безглузді договорняки для всіх інших було б достатньо.

І дуже багато скептики визнали б Вазі президента.