Зеленському пора посадити трьох своїх друзів — експерт

Багато фізичні процеси незворотні. Тобто, якщо крутити ручку м’ясорубки за годинниковою стрілкою, то м’ясо перетвориться у фарш. Але якщо почати крутити ручку у зворотний бік, то фарш м’ясом уже не стане. В науці з цього приводу існує вираз «Зворотне невірно».
Про це сьогодні пише у Фейсбуці політичний експерт Олександр Кочетков.
Виявляється, і у великій політиці теж так.
Ось Петро Порошенко зайшов на президентську посаду, як обмовляють, з боргом під триста мільйонів доларів, який треба було терміново повертати.
Знову ж таки, його бізнес будувався на близькості до влади і бюджетних потоків.
Логічно, що, маючи необхідність і можливість, він зайнявся особистим збагаченням через своїх призначенців.
І, відповідно, нижче по піраміді влади теж стали красти, раз зверху можна.
І ось з’ясувалося, що навпаки — не працює.
Тому що Володимир Зеленський став президентом без боргів по бізнесу.
І «95 квартал» обходився без бюджетних вливань.
Зеленський не хоче багатіти, від нього не надходить команд з цього приводу.
Але нижче президента все одно затіваються «договорняки», мутятся схеми на митниці, ідуть наполегливі розмови про виплати в конвертах тощо.
Тобто, щоб запустити масштабну корупцію, достатньо подати приклад понад. Але от щоб цю корупцію припинити, верхнього прикладу недостатньо.
Ось чому реформатор Лі Куан Ю так наполягав на необхідності посадити трьох своїх друзів. Причому, посадка — це крайня міра.
Президенту Зеленському досить було викликати свого друга Юзика, з’ясувати, хто з фракції «Слуга народу» відправив делегацію на чолі з Юзиком в Кривий Ріг зміцнювати вертикаль напередодні місцевих виборів, а потім домогтися, щоб усі ці люди — і зафіксовані на записи, і організатори — позбулися мандатів і посад.
І були викреслені з політичного життя на весь термін президентства Зеленського.
Вважаю, одного такого показового відплати за безглузді договорняки для всіх інших було б достатньо.
І дуже багато скептики визнали б Вазі президента.