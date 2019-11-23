Францію накрив погодний апокаліпсис: фото і відео масштабного потопу

На Лазурному березі у Франції з-за потужного паводку оголошений червоний рівень небезпеки.

У департаментах Вар і Приморські Альпи вода повністю покрила дороги. Понад 1,3 тисячі домогосподарств залишилися без світла, рух поїздів паралізовано, передають місцеві ЗМІ.

Також були евакуйовані сотні людей у Варі. Місцевих мешканців просять бути уважними і прислухатися до порад місцевих властей.

При цьому у ще п’яти департаментах південно-сходу оголошено помаранчевий рівень небезпеки. Значні повені у регіоні очікуються також в ніч з 23 на 24 листопада.