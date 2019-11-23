У Генштабі розповіли, хто розграбував кораблі в РФ

Повернені українські військові кораблі розграбували мародери в Росії, повідомив глава Генштабу.

Начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Руслан Хомчак заявив, що захоплені військові кораблі в РФ були пограбовані мародерами. Про це він заявив в інтерв’ю Укрінформу.

Відповідаючи на питання про стан, у якому українська сторона отримала кораблі Бердянськ, Нікополь і буксир Яни Капу, Хомчак підтвердив, що всі повідомлення про їх розграбуванні не підлягають сумніву.

За його словами, українська сторона має намір швидко відремонтувати ці кораблі, і вони продовжать службу.

«Коли їх забирали, був складений акт, все було описано. Те, що мені доповів командувач ВМС — це навіть соромно коментувати. Як військова людина можу зрозуміти, чому Росія зняла з кораблів засоби зв’язку та навігації. Але коли мені кажуть, що вони навіть в гальюні унітази зняли — цього я не розумію… Коли мені кажуть, що на «Яни Капу», на буксирі, зняли ці трубопроводи мідні, як кольоровий метал, — я так розумію, що це не військові працювали, це мародери. По-іншому я не можу назвати тих істот, які так вчинили з військовим кораблем», — сказав він.