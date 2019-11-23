В «Укравтодорі» назвали три дороги, які стануть платними

Перші платні траси в Україні побудують вже через 3-4 роки. За словами глави «Укравтодору» Олександра Кубракова, питання про терміни будівництва залежить від інвесторів.

«Потрібно розуміти, що якщо дорога платна, то якийсь інвестор будує цю дорогу. Ви приблизно розумієте, що ось є певний ділянку, який зацікавить потенційних інвесторів. Перше там – техніко-економічне обґрунтування. Далі – контрактування та структурування цієї угоди”, – заявив чиновник.

На його думку, перший проект буде реалізований з використанням державної гарантії, тому що інакше вкладати гроші в будівництво доріг ніхто не захоче. За найоптимістичнішими прогнозами, будівництво триватиме щонайменше 3-4 роки.

Світовий банк чітко виділив кілька ділянок, які мають великий трафік і потенційно привабливі для інвесторів. Серед інших, міжнародна організація оцінювала ділянку Київ-Біла Церква. Також згадується ділянку від Рівного до Львова і Львів-Краковець. Розмови про це ходять вже десятиліттями.

Нагадаємо, раніше в «Укравтодорі» анонсували, що першою платною дорогою в Україні стане траса Львів — Краковець, що з’єднує Україну та Євросоюз. Довжина цієї дороги становитиме 84,4 км. Вартість платного автобану не буде перевищувати семи євроцентів за кілометр.