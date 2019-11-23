Кабмін зобов’язали підвищити прожитковий мінімум: що зміниться

Прожитковий мінімум в Україні очікують зміни, у зв’язку з визнанням незаконною суми зазначеної в бюджеті.

Відповідно до постанови Окружного адміністративного суду міста Києва, дії Кабінету міністрів у встановленні справедливого прожиткового мінімуму для українського народу визнані незаконними, тому суд зобов’язав уряд змінити його рівень у відповідності з законами «Про прожитковий мінімум» та «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії».

Постанова суду зобов’язав уряд України провести перерахунок всього держбюджету країни на поточний рік. Якщо рішення суду буде повністю виконано, то сума прожиткового мінімуму може бути вище, ніж 4500 грн

Прожитковий мінімум визначає суспільство експертів, враховуючи соціологічні, медичні та інші норми, а також нинішній рівень цін (набір продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг — так звана «споживчий кошик») . Світовий Банк заявив, що прожитковий мінімум для підтримання основних життєвих сфер (в країнах Східної Європи) становить 5 доларів в день. В гривнях — 3600-3700 грн/місяць.

Крім тих норм, які потрібно виконати за рішенням суду, уряду, ймовірно, буде потрібно переглядати весь держбюджет на наступний рік.

Економіст Олексій Кущ повідомляє, що гроші для підвищення рівня прожиткового мінімуму можна знайти.

«В принципі, у держави є ресурси для того, щоб підняти і пенсії та інші соціальні стандарти до рівня реального прожиткового мінімуму. Просто для цього потрібно переглянути структуру інклюзивності економічного зростання, або зростання ВВП. Тобто, як він розподіляється між основними соціальними групами. Якщо брати західні країни, країни так званого «рейнського капіталізму» – Німеччина, Австрія, Швейцарія, скандинавські країни – там національний дохід розподіляється по медіанному рівня. Наприклад, у Німеччині є таке поняття, як «внутрішнє випрямлення» – вирівнювання подушних доходів населення за медіанному рівня, тобто щоб доходи основних соціальних груп концентрувалися навколо медіанних доходів. А у нас, на жаль, інклюзивність ВВП полягає в перерозподілі його на користь фінансово-промислових груп», – пояснив Кущ.

Ще в 2018 році суд визнав незаконною постанову Кабінету міністрів про затвердження товарів і послуг, за яким розраховується прожитковий мінімум (№780 від 2016 року).

Тому з юридичної сторони невідомо, як і чим керувалися чиновники, під час затвердження розміру прожиткового мінімуму на 2019 і на 2020 роки.