«З Іванісовим все ясно»: Корнієнко прокоментував ситуацію зі «слугою народу»

Депутат Верховної Ради України від президентської фракції «Слуга народу» Роман Іванісов, який відбував покарання за звинуваченням у зґвалтуванні, не буде повернений у фракцію. Таку заяву озвучив керівник партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко під час ефіру «Радіо НВ».

Своє остаточне рішення фракція буде приймати під час засідання другого грудня. Корнієнко також сказав: «Він припинив участь у фракції. Думаю, після всієї тієї інформації, яка була оприлюднена, ми вже не зможемо його повернути у фракцію, навіть якщо він захоче».

Нагадаємо, раніше ми вже повідомляли, що голова Генеральної прокуратури України Руслан Рябошапка заявив, що народний депутат Верховної Ради України від «Слуги народу» Руслан Іванісов має погашену судимість. У свій час він був звинувачений в згвалтуванні. Відповідну заяву він зробив під час брифінгу в столиці української держави Києві в середу, 20 листопада.