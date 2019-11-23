Гончарук прямо відповів з приводу імпорту електроенергії з Росії

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук вважає, що між Україною і Російською Федерацією існують тільки технічні перетоки електроенергії, а не імпорт.

Про це він сказав, відповідаючи на питання журналіста про зростанні імпорту електроенергії з Росії.

«Історично українська енергетична мережа і російська енергетична мережа пов’язані між собою. І протягом всього цього часу у нас постійно відбуваються перетоки електроенергії. Тому ці операції з’явилися не вчора і не позавчора. І відсоток цих операцій абсолютно незначний для українського ринку» , – зазначив Гончарук.

Прем’єр також заявив, що наміри Кабміну в рамках європейської інтеграції України щодо синхронізації української енергосистеми з європейською не змінилися.

«Україна має дуже чітку стратегію у сфері енергетики. Між нашим системним оператором, який керує всією нашою енергосистемою, і окремими системними операторами в Європі підписаний меморандум про те, що українська енергосистема повинна бути інтегрована з європейською до 2023 року», — розповів Гончарук.

За словами глави уряду, для того, щоб інтегруватися в європейську енергетичну мережі, Україні спочатку потрібно відключитися від російської. Потім деякий час профункционировать самостійно, індивідуально. І тільки після того, як інфраструктура буде створена, повністю інтегруватися в європейську систему.

Гончарук запевнив, що це і є справжні плани уряду.

Нагадаємо, раніше прийняті за ініціативою нардепа Геруса зміни в закон про ядерну енергетику дозволили відновити комерційний імпорт електроенергії з Росії.

Так, 18 вересня парламент прийняв закон «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії», в який глава енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус пролобіював довідку про те, щоб дозволити закуповувати українським споживачами імпортну електроенергію за двосторонніми договорами. За словами депутата, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі. Проте вже з 1 жовтня розпочалося постачання електроенергії з Російської Федерації в режимі імпорту. За першу половину жовтня імпорт електроенергії з РФ значно зріс — з 2,4 млн кВт-год до 4,5 млн квтг на добу. На початку листопада 2019 року він збільшився порівняно з середньодобовим показником за минулий місяць в 3 рази – до 12 млн кВт-год /добу.

Президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець заявив, що обсяг російської електроенергії, що поставляється на сегмент ринку двосторонніх договорів, вже більше 15%.