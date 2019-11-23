Поярков: Зеленський і весь «Квартал 95» зобов’язані на колінах принести вибачення перед Майданом

Активіст і ведучий телеканалу «Прямий» Сергій Поярков вважає, що глава держави Володимир Зеленський і актори студії «Квартал 95» повинні стати на коліна і просити вибачення перед Майданом. Більш того, він вважає, що Майдану «слуги народу» не помітили.

Не сподобалося Пояркову і те, що Зеленський з дружиною вшанували пам’ять жертв Майдану дуже рано, в 8 ранку, коли у відповідному місці було двадцять випадкових перехожих, з яких більша частина просто вигулювали собак або бігали. Ведучий підкреслив, що ця юрба з радістю і голосно натовпом вітали президента, хоча охоронців президента було в три рази більше, ніж натовпу.

«А що, Володимир Олександрович, трохи побоюється прийти на віче і вибачитися? Просто чоловічий вчинок хоч раз зробить. Треба вийти, встати на коліна і пообіцяти до гробової дошки спокутувати провину за те, що ви разом з «квартальної» челяддю фактично вели з Майданом пасивну боротьбу. Вам треба зробити хоч раз за весь час чоловічий хоч один вчинок — послухати, що думають про вас, і вибачитися за все. Якби ви залишалися просто клоуном, до вас би претензій не було, пан президент … принаймні нас би від цього так не «трусило», — додав Поярков.

