У Києві запрацювали пункти обігріву

З 22 листопада на столичному Печерську почали працювати чотири пункти обігріву.

Про це поінформували в Печерській районній державній адміністрації в суботу, 23 листопада.

«З сьогоднішнього дня з метою надання всебічної допомоги та запобіганню переохолодженню громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах, особливо при істотному зниженні температури повітря в осінньо-зимовий період, у Печерському районі відкрито 4 пункти обігріву в приміщеннях житлово-експлуатаційних дільниць», – йдеться в повідомленні.