«У влади в Україні дрібний карлик-зефилитик»: Поярков вважає, що президент повинен сміятися над такою жартом, оскільки Зеленський жартує саме в такому стилі

Сергій Поярков заявив, виступаючи в ефірі телеканалу Прямої, що Володимир Зеленський насправді не просто намагається якось відокремитися від патріотично налаштованої частини українського суспільства. На думку художника і телеведучого, президент взагалі не розуміє, навіщо цей патріотизм взагалі потрібен.

Повною мірою це відноситься і до української мови. Адже Зеленський чудово обходився російською мовою, і відчував при цьому себе досить комфортно. Українська мова, українська культура — все це зайве для нинішнього президента. Зеленський, звичайно, хотів би піти на якісь «сепарские заходи», просто йому не дозволять зробити це.

Також Поярков зазначив, що коли він говорить, що сьогодні при владі в Україні дрібний карлик-зефилитик, то президент повинен сміятися над такою жартом. Адже сам Зеленський жартує саме в такому стилі. Це, можна сказати, «Вова-стайл». Він сам розкидає фекалії, а потім дуже ображається, коли вони прилітають назад. Якщо Зеленський дозволяє собі жарти про «Україні-повії», «термосі-Томосі», і так далі, то чому йому прикро, коли його називають «зефилитиком»? Ми ж сміялися над жартами Зеленського, тому і йому повинно бути смішно, коли лунають жарти в такому ж стилі.