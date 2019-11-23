Тищук: онуки катів українського народу досі безкарно патякають про «нашу спільну славної історії» та «братній народ»

Трагедія Голодомору українського народу вже в минулому. Її ні зупинити, ні скасувати, ні виправити, ні змінити вже неможливо.

Можемо лише пам’ятати. Вона обертається важким гнітючим переживанням в душах тих, хто співчуває, хто здатний до емпатії – відчуття чужого болю. Ця трагедія повинна обернутися важким, пам’ятним уроком для української нації, для всього світу. Уроком з минулого для сьогодення і на майбутнє, як це сталося з голокостом. Треба з сумом констатувати, що ні системної адекватної політичної оцінки, ні адекватної юридичної оцінки, ні належного масштабу моральної оцінки Голодомору не надано досі. Про це у своєму блозі пише блогер Юрій Тищук.

Він зазначає, на жаль, не отримав належного резонансу і той судовий процес, який відбувся. Наступникові СРСР так і не пред’явлені вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної Голодомором, не визначена матеріальна відповідальність, які привласнили майно замучених голодом українців та їх нащадків, не розшукувалися і не притягувалися до кримінальної відповідальності організатори і виконавці, не озвучена належним чином і моральна відповідальність керівників держав, яким було відомо про те, що відбувалося в Україні, які приховували цю інформацію і фактично скористалися ситуацією в Україні в інтересах своїх країн, які, зокрема, приймали в якості оплати свого експорту зерна з України.

Юрій Тищук підкреслює, не «відзначено» належним чином і померлі мерзотники, які безпосередньо впроваджували Голодомор – їх імена ще й досі красуються на меморіальних дошках, на сторінках брехливих газет і плитах всіляких урочистих поховань. Їх діти і онуки ще й досі пишаються «заслугами» катів українського народу, а моральні виродки різного роду досі безкарно патякають про «нашу спільну славної історії» та «братній народ». Знання й адекватне усвідомлення Голодомору не стало умовою отримання українського громадянства. Українська панівна верхівка, залежні ЗМІ, а під їх впливом і населення України загалом, не зробили належних висновків із трагедії, яка припинила життя мільйонів українців.