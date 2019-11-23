День в ООС: Бойовики сім разів порушили режим тиші» на Донбасі, втрат немає

Незаконні збройні формування в період з 00:00 до 18:00 суботи, 23 листопада, сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє прес-центр штабу Операції об’єднаних сил в Facebook.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Північ» ворожі обстріли зафіксовані поблизу населеного пункту Південне.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід» бойовики обстріляли позиції захисників Пісків, Водяного і Верхньоторецької.

За даними штабу ООС, НЗФ обстрілювали позиції наших військових з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

За поточну добу втрат в результаті обстрілу серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.