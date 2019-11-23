Стрілянина і гонитва за Lexus: в СБУ розповіли деталі резонансного затримання дніпровського «обнальщика»

Новина про гонитві, стрільби і затримання на площі Троїцькій викликала широкий громадський резонанс. Намагаючись втекти від поліцейських, водій Lexus протаранив близько 10-ти автомобілів і в кінцевому підсумку приїхав під прохідну Управління патрульної поліції. Не минуло й години з моменту виходу публікації, як слідчі з регіональних ЗМІ «розігнали» інформацію про те, що за кермом позашляховика був співробітник СБУ Антон, син Віталія Криворучка, але ця інформація виявилася недостовірною.

За попередніми даними, за кермом Lexus з номером КЕ 8888 СС знаходився великий дніпровський «обнальщик» — “організатор” конвертаційного центру. Його нелегальний бізнес щомісяця виводив у тінь майже 30 мільйонів гривень, — про це повідомили у прес-служби СБУ.

Суть схеми в тому, що замовники переказували їм певні суми по безналу, а ті, у свою чергу, «виводили» їх у готівку через мережу підприємств з ознаками фіктивності. Крім цього, «обнальщики» допомагали своїм клієнтам, а це близько 20 комерційних структур реального сектора економіки і кілька державних і комунальних підприємств регіону, мінімізувати податкові платежі в бюджет.

Відповідно до санкції суду, правоохоронці провели ряд обшуків в офісному приміщенні, квартирах і автомобілях, які належать фігурантам справи. В ході слідчих дій в машині одного з організаторів «конверта», зловмисник намагався опиратися і втекти від поліцейських. За підсумком він пошкодив 10 автомобілів, але, благо, не заподіяв шкоди оточуючим. Під час затримання чоловік намагався погрожувати оперативникам і розповідав про неіснуючі зв’язки в правоохоронних органах.

У машині зловмисника співробітники СБУ виявили понад 2,1 мільйона гривень. Крім цього, в офісних приміщеннях «конверта» також знайшли валюту в сумі більше мільйона в гривневому еквіваленті, документацію та печатки, які підтверджують організацію угоди. В рамках кримінального провадження, слідчим управлінням СБУ у Дніпропетровській області під керівництвом обласної прокуратури триває слідство за статтями 366 (внесення службовою особою в офіційні документи завідомо неправдивих відомостей, інша підробка документів), 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) та 212 (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів) Кримінального кодексу України.