Під час ефіру «Прямого» журналісти викрили Єрмака в зв’язках з олігархом Путіна Ротенбергом

Сьогодні з повідомлення журналістів нового проекту розслідувань «Правозахисники.Розслідування», озвученого на телеканалі «Прямий» стало відомо, що у помічника президента української держави Володимира Зеленського Андрія Єрмака через свою компанію «Интерпромфинанс-безпека» існує спільний бізнес з компанією «Сарич», яка пов’язана з одіозним російським олігархом з оточення Путіна Аркадієм Ротенбергом.

Так, буквально рік тому власниками компанії «Сарич» стали люди, наближені до Ротенбергу. Відповідно зареєстрована ця компанія теж в Росії. У свою чергу юрист із земельних питань Єгор Недашковський зазначив: «Пан Ротенберг або яке-небудь інше обличчя з Росії могли стати власником бізнесу в Україні таким чином. Не зовсім формально – між крапель пройти».

Таким чином, наголошується, що Єрмак і компанія «Сарич» є партнерами компанії «Интерпромфинанс-безпека». Влада України не визнають перереєстровані кримські компанії (як було у випадку з «Сарич»), однак у Російській Федерації вважають, що люди Ротенберга ввійшли безпосередньо в український бізнес Єрмака, ставши його партнерами. Сам Єрмак, через свого прес-секретаря зазначив повідомленням у WhatsApp: «Ще задовго до початку війни, я не мав жодних стосунків з ТОВ «Сарич», як і зараз, і не несу ніякої відповідальності за діяльність цього юридичної особи або його бенефіціарів. Більше того, у мене немає зв’язку з ними, і тому я весь цей час не міг закрити ТОВ «Интерпромфинанс-безпека».