«Вибачитеся, Зеленський!» Президент потрапив у скандал в річницю Голодомору

Президент України Володимир Зеленський отримав нову порцію критики в мережі. Цього разу з-за річниці Голодомору.

Користувач Олексій Захарченко висловив обурення тим, що в момент, коли Зеленський з дружиною приніс свічку до пам’ятника жертвам Голодомору, там було порожньо.

Він заявив, що ще вранці десятки людей принесли до пам’ятника кошики, лампадки та букети, які до моменту виступу президента зникли.

«Шановний Володимир Зеленський, поясніть будь-ласка, навіщо ви прибрали всі лампадки і квіти, які сьогодні українці поклали до меморіалу пам’яті жертв Голодомору? Закликаю вас вибачитися за неприпустимі й огидні дії вашої команди та протоколу! В демократичних європейських країнах за такі «дії» вас би вже попросили піти…» – написав Захарченко.