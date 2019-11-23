Трамп поскаржився, що Йованович не хотіла вішати його портрет у посольстві США в Києві

Американський лідер Дональд Трамп звинуватив колишнього посла в Україні Марі Йованович у небажанні протягом тривалого часу вішати його портрет у посольстві США в Києві.

Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу Fox News.

“Цей посол, яку всі считают такою чудовою, не вішала мій портрет у посольстві. Вона була головним в посольстві… Їй знадобилося півтора або два роки, щоб повісити фото. Вона говорила погані речі про мене, не захищала мене, й у мене є право змінити посла”, – зазначив Трамп.

Президент США також заявивши, що Йованович “не подобалася” також українському лідеру призера Володимирові Зеленському. “І, до речі, коли я говорив із президентом Зеленським – ві можете прочитати це – вона йому теж не подобалася, він згадав її ім’я, і вона йому зовсім не подобалася”, – розповів Трамп.

“Ця жінка не була ангелом. Вона зробила багато речей, які мені не подобалися”, – додав він.