Гірськолижний сезон в Європі в 2019: дати відкриття курортів

В Доломітових Альпах офіційний старт зимового катання відбудеться раніше запланованого, тобто до 30 листопада. Завдяки рясним снігопадам багато підйомники і траси в Італії зможуть взяти лижників і сноубордистів раніше встановленої дати. Так, дострокове відкриття сезону вже відбулося на курортах Кортине д’ампеццо, Тре-Чиме-Доломіті і Сан-Мартіно ді Кастроцца/Пассо-Рол. З 23 листопада можна кататися в Араббе і Валь-ді-Фьемме/Обереггене. В останній день листопада відкриються траси в Альпе-Лузиа і Чиветта. На початку грудня сезон стартує на курортах Селларонда, Мармолада і Ріо-Пустерия. Як повідомляє прес-служба Національного агентства з туризму Італії, основні пункти продажу скі-пасів на всіх 12 курортах «Доломіті Суперськи» відкриті вже з 15 листопада, а в найближчі дні відкриються й інші точки.

В Австрії, починаючи з жовтня, траси відкриті в одному з найпопулярніших альпійських центрів зимового спорту Кітцбюелі, а також у Хінтертукс і Зельдені. Товщина сніжного покриву там більше півтора метрів. У середині листопада зимовий сезон стартував у Обергургле. В кінці місяця до нього приєднаються курорти Санкт Антон і Ішгль.

У Франції з 23 листопада стануть доступними Валь Торанс, Мерібель, Ле Менуир і Куршевель. Курорти Ла-Плань, Лез-Арк, Ла-Танья і Ля-Клюза урочисто відкриють гірськолижні траси з 14 грудня.

Більшість швейцарських схилів вже щосили приймають гірськолижників. У їх числі Давос Клостерс, Гріндельвальд, Саас Фе, Вербье і цілорічний Церматт. Німецький Гарміш чекає шанувальників гірськолижного відпочинку з 14 грудня, словенська Краньска Гора — з 30 листопада, а Боровець у Болгарії — з 8 грудня.

За матеріалами Turist.Delfi

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