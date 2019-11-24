Виниловые брюки и голый пресс: неожиданный «рождественский» образ Кэти Холмс

Актриса на праздничном мероприятие Bergdorf Good Times в Нью-Йорке.

Мы не перестаем восхищаться метаморфозами, которые произошли с гардеробом Кэти Холмс после расставания с Джейми Фоксом. Тот случай, когда после разрыва ты не опускаешь руки, а становишься «лучшей версией себя».

Новая модная планка — образ актрисы на первом рождественском мероприятии Bergdorf Good Times: льняной блейзер горчичного оттенка на две пуговицы с объемными плечами, укороченные виниловые брюки с широким поясом и смелый кроп-топ, который подчеркнул подтянутый живот звезды. Дерзко, самоуверенно и очень актуально!



