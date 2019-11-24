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Землетрус у Кенії: десятки загиблих

24.11.2019

У результаті зсувів у Кенії загинули щонайменше 36 осіб, зокрема семеро дітей.

Про це повідомляє Sky News.

«Щонайменше 36 осіб загинули в результаті зсувів після сильного дощу, що спричинив повінь у Кенії», – йдеться у повідомленні.

Деякі з жертв загинули в результаті зсуву в селі Такман у Центральному окрузі Покот. Одинадцять з них перебували в одному будинку.

За словами міністра внутрішніх справ Фреда Матіангі, в селах Паруа і Тапач на півдні Покот загинули семеро дітей.

Як зазначає видання, округ Західний Покот, який межує з Угандою, постраждав від сильної повені в Кенії після сильного дощу в п’ятницю. Чотири мости було зметено потоками води, і до найбільш постраждалого села – Муйно – неможливо дістатися.

Фото: Sky News

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