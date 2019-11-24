80% підлітків у всьому світі ведуть недостатньо активний спосіб життя: ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявила, що більше 80% підлітків у всьому світі ведуть недостатньо активний спосіб життя. Про це повідомляється в новому дослідженні.

У звіті говориться, що така низька фізична активність ставить під загрозу здоров’я зростаючого покоління. За останні роки частка недостатньо активних дівчат у 27 країнах світу зросла до 90%. Спостерігається значний гендерний розрив, коли дівчатка у фізичній активності відстають від хлопчиків у всіх країнах світу, крім Афганістану, Самоа, Тонги і Замбії.

У ВООЗ заявляють, що ситуація достатньо серйозна, а для її вирішення потрібно вжити термінових заходів.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

«Термінові комплексні заходи необхідні вже зараз, особливо для заохочення дівчат до участі у фізичній активності», – говорить автор дослідження Регіна Гатхолд.

Дослідження було проведено в школах 146 країн і показало, що серед дітей від 11 до 17 років фізична активність настільки незначна, що глобальна мета ВООЗ щодо підвищення цього показника на 15% до 2030 року не буде досягнута.

Експерти рекомендують підліткам хоча б годину в день виділяти на фізичні навантаження: піші прогулянки, їзду на велосипеді, рухливі ігри.

За словами доктора Марка Тремблейа з науково-дослідного інституту лікарні Східного Онтаріо, відсутність фізичної активності є четвертим по значущості чинником, який може призвести до передчасної смерті.

За матеріалами Фокус

Читайте також:

У Бразилії назвали нову причину позбутися від гаджетів

Скільки часу насправді дитині можна грати з гаджетами?

Американський підліток виграв $3 млн доларів на турнірі з кіберспорту