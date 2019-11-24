Залучили спецслужбу: Німеччина зважилася на підлість Україні заради «газопроводу Путіна»

Німеччина активізувала одну з європейських спецслужб заради підтримки російського газопроводу в обхід України «Північний потік-2».

Про це сказано в матеріалі німецького таблоїду Bild з посиланням на документ одній із західноєвропейських спецслужб, в якому висуваються серйозні звинувачення на адресу уряду ФРН у зв’язку з газопроводом.

«Згідно з документом, дочірньої компанії російського державного концерну «Газпром» вдалося «переконати німецький уряд вести у Вашингтоні лобістську роботу, спрямовану проти американських санкцій щодо газопроводу «Північний потік-2», – сказано в матеріалі.

Наголошується, що згідно з документом, компанія Nord Stream 2 AG «встановила вкрай хороший контакт з відомством канцлера» і «щодо «Північного потоку-2» змогла заручитися підтримкою уряду ФРН проти США.

Як зазначено, щоб гарантувати незастосування санкцій, канцлер Ангела Меркель нібито особисто «відправила у Вашингтон керівника переговорів, щоб переконати Конгрес їх відстрочити.

«Причина полягає в тому, що в разі введення санкцій відносно беруть участь у будівництві газопроводу концернів до 31 грудня 2019 року «проект затягнувся б на п’ять років». (…) «Без американських санкцій трубопровід буде повністю готовий до експлуатації наступної осені», – наводить видання відповідь спецслужб.

У відповіді на запит видання спецслужба наполягала на тому, що в цих відомостях мова йде не про «інтерпретаціях», а про «достовірної інформації з перших рук», — зазначає видання.

Як вдалося встановити, посол Німеччини в Вашингтоні Емілі Хабер писала в березні цього року листа кільком членам Конгресу США, в тому числі впливовим сенаторам Республіканської партії. У листах Хабер виступала за те, щоб США не посилювали свою санкционную політику щодо Росії».

У листі, наявному в розпорядженні видання, дослівно говориться: «Ми стурбовані тим, що в даний час Конгрес розглядає можливість введення нових антиросійських санкцій у сфері енергетики».

«З тих пір Хабер провела численні переговори по даній темі, в тому числі 24 липня з Еліотом Энгелем, членом Демократичної партії США і Комітету торгівлі та енергетики. Йому Хабер також заявила, що санкції США відносно російського газового проекту «загрожують трансатлантичній єдності», – сказано в статті.

Міністерство закордонних справ ФРН підтвердив, що німецький посол зустрічалася з американським політиком. За їх словами, розмова, як і інші розмови, вівся з метою висловити негативне ставлення федерального уряду до наміру ввести санкції проти «Північного потоку-2».

Як стало відомо виданню, міністр економіки Німеччини Петер Альтмайер донині регулярно відправляє в США високопоставлених чиновників, щоб будь-якою ціною запобігти введення американських санкцій щодо «Північного потоку-2».

Як міністерство і відомство канцлера у відповідь на запит видання щодо звинувачень з боку однієї з європейських спецслужб повідомили, що взаємодія з представниками урядів і країн з різних питань входить в коло завдань співробітників відомств.

«Таким чином, в очах федерального уряду дії і аргументація щодо «Північного потоку-2» є абсолютно нормальними. Однак в інших європейських країнах і в Єврокомісії на це дивляться інакше. Один з європейських чиновників заявив у розмові з Bild, що в даному разі Німеччина використовує аргументацію Кремля». (…) Уряд ФРН, за словами чиновника, переймає його позицію, нехай і в пом’якшеній формі, і транслює її партнерам по обидві сторони Атлантичного океану. «Якщо це нормально, то мені можна кинути свою роботу», – зазначає видання.