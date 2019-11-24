У Києві на Березняках у 9-поверхівці стався вибух і почалася пожежа

У суботу, 23 листопада, в Києві за адресою вулиця Березняківська, 16а, мешканців будинку налякав вибух. Епіцентр детонації опинився в одному з парадних між поверхами. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Дзвінок на лінію екстрених служб надійшов близько 19:30, – повідомляє місцеве видання.

Як з’ясували поліцейські, вибух стався в трубі сміттєпроводу між поверхами. Після детонації було видно відкрите полум’я, яке швидко ліквідували рятувальники. Під час обстеження з’ясувалося, що труба лопнула між третім, четвертим і п’ятим поверхами. Люди не постраждали.

Попередньо, ніяких вибухових речовин на місці події не знайшли. Вибухотехніки пояснили, що в трубопроводі, який не працює вже багато років, почалося загоряння. З-за високої температури матеріал труби, азбестобетон, нагрівся і лопнув. Саме цей звук і прийняли за вибух. Найімовірніше, що в заварений сміттєпровід хтось викинув недопалок.









