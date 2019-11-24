Настя Каменских заинтриговала выходом нового альбома

Певица Настя Каменских, которая недавно представила эпатажный клип Elefante, продолжает творить украинско-испанские хиты.

В частности, Каменских заинтриговала выходом нового альбома, говорится в «Сніданку з 1+1».

Звезда рассекретила, что сейчас работает над новой пластинкой. Она соединит латиноамериканские мотивы с различными украинскими музыкальными инструментами. Артистка призналась, что ее творчество очень любят за океаном. К примеру, первая испаноязычная песня NK Peligroso попала в немало чартов Латинской Америки. Но новый хит Elefante побил рекорды первой композиции. Менее чем за месяц песня заняла второе место в музыкальных чартах США, Канады и Мексики. Более того, звезду пригласили презентовать Elefante на самых популярных мексиканских теле — и радиошоу.

«Знаете, что самое важное? Это не просто Настя уехала туда себя показать, нет! Там я представляю свою страну! Я показываю, что у нас талантливые люди, чтобы они приглашали еще больше наших артистов и мы обменивались культурами», – рассказала NK.

: Новости Ю