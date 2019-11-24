У Херсонській області на робочому місці помер чиновник

Трагічним виявився останній робочий день тижня для працівників Горностаївської райдержадміністрації. 22 листопада прямо на роботі помер заступник голови РДА Олександр Шум.

Про це повідомляє місцеве видання Новий день.

Йому стало погано на очах у колег. Незважаючи на те, що швидка допомога приїхала швидко, врятувати чиновника не вдалося.

Як з’ясувалося вже після його смерті, у чоловіка були серйозні проблеми з серцем.

На різних посадах у Горностаївському РДА Олександр Шум працював з 1997 року. Посаду заступника голови РДА він обіймав з 2006 року.

Нещодавно він повернувся на робоче місце після тривалої відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку: разом з дружиною він створив дитячий будинок сімейного типу і, крім власних дітей, виховував ще шестеро прийомних.