В Іспанії затримали росіянина і українця у справі про вплив ГРУ на референдум в Каталонії

В рамках розслідування втручання російських спецслужб в політичну кризу в Каталонії були затримані росіянин і українець, в одного із затриманих знайшли гранату. Про це повідомляє газета El Mundo.

За даними видання, чоловіків затримали 4 жовтня в провінції Жирона, коли вони їхали на Mercedes з білоруськими номерами до границі Франції. В сумці одного з них знайшли гранату М-75 російського виробництва. Обидва зараз під вартою.

Відносно одного з них раніше був виписаний ордер на арешт за документами на інше ім’я.

У посольстві Росії в Іспанії заявили, що місцева влада не повідомляли про затримання.

21 жовтня El Pais написала, що суд Іспанії почав розслідування діяльності диверсійної групи ГРУ, яка діяла в країні під час референдуму про незалежність Каталонії. За даними видання, розслідування ведеться відносно угруповання під назвою «підрозділ 29155», яку розвідслужби ряду країн пов’язують з дестабілізуючої активністю в Європі.

Справа стосується, зокрема, поїздок в Барселону співробітника ГРУ Дениса Сергєєва, подорожував з паспортом на ім’я «Сергій Федотов». Сергєєв кілька разів приїжджав в Каталонію за підробленими документами.

The Insider і Bellingcat з’ясували, що Сергєєв був третім учасником отруєння в Солсбері. Він також брав участь в отруєння нервово-паралітичним речовиною болгарського підприємця Омеляна Гебрева.

Сергєєв керував операцією по отруєнню Скрипалів з Лондона і постійно звітував перед куратором з Москви. Також The Insider і Bellingcat вдалося з’ясувати, що він продовжує їздити на роботу в ГРУ, причому, згідно з джерелами BBC Newsnight, є ні багато ні мало генерал-майором.