В ЄС вперше застосовано новий механізм розподілу біженців

Італія, Німеччина, Франція і Мальта вперше задіяли новий механізм розподілу біженців, врятованих в Середземному морі. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Для прийому 213 мігрантів з рятувального судна Ocean Viking, які були врятовані організаціями “Лікарі без кордонів” і SOS Méditerranée, чотири країни спільно звернулися до Єврокомісії з проханням застосувати механізм розподілу, попередньо узгоджений у вересні після тривалих обговорень. Про це оголосили в італійському міністерстві закордонних справ у суботу, 23 листопада.

Також в суботу італійська берегова охорона врятувала в Середземне море понад 140 осіб, що пливли на судні довжиною приблизно в десять метрів, яке перевернулося приблизно в одній морській милі (1,8 кілометра) від берега Лампедузи. За словами тих, що вижили, ще близько 20 ув’язнених пропали без вісті. До їх пошуків залучені два літаки організації європейської прикордонної і берегової охорони Frontex.

Про підписання угоди між чотирма країнами було оголошено 23 вересня. За словами глави МВС Фінляндії, чия країна головує в ЄС, угода “обмежена в часі” і стосується тільки мігрантів, врятованих на морі.

Комісар ЄС з міграції, внутрішніх справ і громадянства Дімітріс Аврамопулос вже закликав усіх членів Євросоюзу підтримати пропонований механізм перерозподілу.