Зеленський вручив нагороди громадянам Польщі та Литви за правду про Голодомор

Президент вручив іноземцям три ордени княгині Ольги III ступеня та один хрест Івана Мазепи

Четверо іноземців – громадян Польщі та Литви – були удостоєні почесних державних нагород за правдиве висвітлення трагедії Голодомору 1932-1933 років в Україні. Указ про вручення нагород №865/2019 видав президент України Володимир Зеленський, повідомляє його прес-служба.

За вагомий внесок у вшанування пам’яті жертв геноциду українського народу — Голодомору 1932-1933 років в україні, подвижницьку діяльність, спрямовану на висвітлення правди про Голодомор Орденом княгині Ольги III ступеня нагороджено:

Радник канцелярії уряду Литовської Республіки Діана Варнайте, режисер, голова Європейської академії кіно, громадянка Польщі Агнешка Холланд, історик, журналістка газети Washington Post, громадянка Польщі Елізабет Енн Епплбом.

Хреста Івана Мазепи був удостоєний голова Асоціації прибалтійських українців (Клайпеда, Литва) Леонід Трегуб.