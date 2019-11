Британський журнал віддав Крим Росії: деталі скандалу

Британський журнал The Economist показав на своєму сайті відеоролик, в якому демонструвалася карта України без анексованого Росією півострова Крим.

Відео з’явилося на сайті видавництва 23 листопада. Про це повідомило посольство України у Великобританії на офіційній сторінці в Twitter.

Зокрема, у ролику йшлося про можливий імпічмент американського лідера Дональда Трампа, а також згадувалося справу стосовно сина колишнього віце-президента США Джо Байдена. Крім цього, журнал показав знімок українського глави Володимира Зеленського на тлі карти України без Криму.

«Ми дуже сподіваємося, що таке поважне і всесвітньо відоме видання змінить карту належним чином», – висловили переконання представники української дипмісії у Великобританії.

Примітно, що після цього відео було видалено з сайту The Economist, а також зникло зі сторінок журналу у соціальних мережах.

[email protected], We really hope that such a reliable and a worldwide famous #media will amend their #map in an appropriate manner.

#crimeaisukraine 🇺🇦 pic.twitter.com/yoT9NY3P3W

— Ukraine’s Emb. to UK (@UkrEmbLondon) November 23, 2019