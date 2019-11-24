«Штурмовики в тюрму не підуть — вони підуть до лісу»: колишній «айдаровец» жорстко відреагував на відкриття справ проти добровольців

Почалися розслідування проти бійців-добровольців — це спроба деморалізації української армії. Але самі ветерани-«штурмовики» терпіти переслідування не будуть і в тюрму не підуть.

Про це заявив колишній боєць «Айдара» і колишній народний депутат Ігор Лапін. Зараз Лапину доводиться ходити на допити в СБУ з-за розслідування про обставини смерті російських громадян внаслідок боїв у Луганського аеропорту влітку 2014 року.

«Дружини нас раніше чекали з війни, сьогодні нас чекають з допитів. Не приведи Господь, щоб довелося чекати з в’язниці. Але штурмовики в тюрму не підуть — вони підуть до лісу», — заявив Лапін в ефірі ObozTV.

Справу проти Лапіна стосується обставин смерті російського найманця «ЛНР» Романа Оруджева та інших російських громадян, коли влітку 2014 року українські бійці проривали блокаду Луганського аеропорту.

«Був бій, були полонені, були поранені. Поранених полонених відправили в лікарню, один з них помер… У нас йшла захист Батьківщини. Крапка, — наполягає Лапін. — Сьогодні відкривати справи за бойові операції — це маячня… Моя справа — це бойова операція Збройних Сил України. Я отримував персонально накази від командувача сектором проривати блокаду Луганського аеропорту… Стаття про тероризм. Кому в голову прийшло порушити за цією статтею справа?».