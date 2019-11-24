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Бойовики вісім разів обстріляли українські позиції на Донбасі

24.11.2019

У зоні бойових дій на Донбасі за минулу добу, 23 листопада, бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє штаб операції Об’єднання єднаних сил.

Так, бойовики обстрілювали позиції підрозділів Об’єднання єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами біля населеного пункту Південне, Пісків, Водяного, Верхньоторецького.

Від початку доби 24 листопада бойовики з великокаліберних кулеметів вели прицільний вогонь у районі Тарамчука.

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