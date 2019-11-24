Пам’ять загиблих у Голодоморі Порошенко вшанував у Канади

П’ятий президент України, голова політичної партії “Європейська солідарність” Петро Порошенко у суботу, 23 листопада, вшанував пам’ять жертв Голодомору біля пам ” ятника українцям, які прибули наприкінці XIX століття в Канаду. Він знаходиться в місті Галіфакс, де наразі проходити Міжнародний форум безпеки, гостем якого є екс-президент.

Про це Порошенко заявив у своєму Telegram-каналі.

“Мета нашої делегації – тримати світову коаліцію навколо України для рішучої відсічі російської агресії”, – написав він.

Екс-президент зазначив, що сталінський режим навмисно намагався знищити покоління українців, і зараз Росія під керівництвом Кремля продовжує справу Сталіна.

“І має таку саму мету: знищити Україну як державу і українців як націю. Але як тоді українська нація відродилася, так і зараз нічого у них не вийде. Які б інструменти смороду не використовували: гібридну агресію, зовнішню збройну агресію, намагання розколоти державу, знищити зсередини – Україна об’єднання єднається і відродиться”, – заявив політик.