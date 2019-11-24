У КМДА придумали як приховати від киян втрату близько 1100 га зелених зон

Є дані про те, що з 2005 року варварська забудова позбавила киян орієнтовно 20% площ парків та скверів (1100 га. – KV).

При цьому, офіційна інформація з точними цифрами з цього приводу може не з’явитися ще довго. У Київській міськдержадміністрації (КМДА), незважаючи на підписаний у вересні 2018 року договір, вирішили просто не платити за таку інвентаризацію (вперто не дають “Київзеленбуду” 2,7 млн гривень). Термін договору на надання відповідних послуг закінчується 15 грудня 2019 року, а екологічна комісія Київради лише шле Віталію Кличку безмовні прохання про виділення фінансування (вже втретє).

Як стало відомо KV, 6 листопада 2019 року комісія Київради з питань екологічної політики розглянула лист в. о. генерального директора КО “Київзеленбуд” Олексія Короля “Про стан розробки нової Програми розвитку зеленої зони Києва”.

У цьому листі Король нагадав, що 14 вересня 2018 року КО “Київзеленбуд” провело закупівлю послуг з коригування і моніторингу “Програми розвитку зеленої зони Києва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста” (фактично – розробці нової Програми – KV). За результатами закупівлі переможцем було визнано КП “Київський інститут земельних відносин”, з яким був укладений договір від 17 вересня 2018 року на суму 2 млн 750 тис. гривень.

За даними нинішнього керівника “Київзеленбуду”, у рамках виконання цього договору вже:

здійснено облік та інвентаризація земельних ділянок, а також об’єктів благоустрою зеленого господарства, закріплених за районними КП по утриманню зелених насаджень та КП лісопаркові господарства;

відпрацьовані проблеми становлення мережі озеленених територій та шляхи їх вирішення;

проведено ландшафтне обстеження зелених насаджень та визначено видової та внутрішньовидової склад міських зелених насаджень;

розроблено основні параметри для визначення міських екотопів;

розроблений асортимент деревних та квіткових рослин за чотирма категоріями цінності для озеленення Києва з урахуванням екотопів;

проведено аналітичний огляд і оцінка стану природно-заповідного фонду Києва та приміської зони;

підготовлені рекомендації щодо утримання та догляду за віковими деревами – пам’ятками природи;

проаналізовано стан Міського декоративного розсадника “Теремки” та підготовлено рекомендації для його розвитку, а також запропоновано асортимент декоративних рослин для вирощування;

проаналізовано проблематика утилізації опалого листя та інших рослинних відходів.

Це лише 9 з більш ніж 50 пунктів, які має виконати КП “Київський інститут земельних відносин” в рамках виконання договору з КО “Київзеленбуд”. Але і ці результати передані “Київзеленбуду” не будуть.

“КО “Київзеленбуд” з метою забезпечення виконання робіт з коригування і моніторингу “Програми розвитку зеленої зони Києва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста 13 березня 2019 року та 23 травня 2019 року подавало бюджетні запити в Управління екології та природних ресурсів КМДА на фінансування у сумі 2 млн 750 тис. гривень. Станом на сьогоднішній день зазначені кошти так і не були виділені. Роботи з коригування “Програми розвитку зеленої зони Києва до 2010 року” припинені”, – йдеться в листі.

У зв’язку з цим КО “Київзеленбуд” попросила голову комісії Київради з питань екологічної політики Костянтина Ялового (фракція “Єдність”, на фото праворуч) підготувати звернення до мера Києва Віталія Кличка з вимогою профінансувати дані заходи.

В ході засідання комісії з питань екологічної політики 6 жовтня 2019 року Олексій Король зазначив, що грошей не дали не просто на продовження старої версії Програми, а на створення принципово нового документа. Однак, продовжити його розробку КП “Київський інститут земельних відносин” не може, оскільки в КМДА вперто ігнорують всі бюджетні запити, які направляє КО “Київзеленбуд”.

У підсумку, після короткого обговорення голова комісії Костянтин Яловий запропонував колегам (вже в третій раз – KV) звернутися до мера Києва Віталія Кличка з вимогою дати підлеглим йому підрозділам передбачити фінансування на розробку та затвердження нової Програми розвитку зеленої зони Києва. За це й проголосували.

Зазначимо, відвертий саботаж розробки нової версії документа явно “на руку” столичного керівництва, якому вигідно якомога довше приховувати від населення результати хаотичною містобудівної політики, в результаті якої площа зелених зон столиці систематично зменшується.

При цьому термін договору по наданню відповідних послуг закінчується 31 грудня 2019 року, а термін надання самих послуг – 15 грудня 2019 року. Цілком ймовірно, що ситуація затягується для того, щоб КО “Київзеленбуд” довелося або зіткнутися з паперовою тяганиною за його продовження, або і зовсім проводити новий тендер, що може зайняти як мінімум кілька місяців.

Нагадаємо, “Програма розвитку зеленої зони Києва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста” була затверджена ще рішенням Київради №806/3381 від 19 липня 2005 року.

Природно, даний документ в першу чергу передбачав проведення інвентаризацію зелених зон, щоб мати уявлення про те, що і як фактично змінилося за їх площі і розташуванню. Також КМДА доручалося забезпечити розробку та погодження проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж та режимів використання земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, лісового фонду та зелених насаджень загального користування”.

Цією Програмою в т. ч. був накладений мораторій на вилучення земель з території об’єктів благоустрою зеленого господарства міста. Однак без правильної фіксації всіх територій парків і скверів Києва в Держземкадастрі, цей мораторій, як вже не раз писала KV, діє лише номінально.

Протягом десятка років у зазначену програму вносилися зміни, які стосуються лише продовження її дії. Це і дозволяло чиновникам КМДА уникати розглядів “по суті”. Наприклад, 7 липня 2016 року дію даної програми було продовжено рішенням Київради №572/572 до 31 грудня 2017 року. Тоді передбачалося, що інвентаризація зелених зон точно буде завершена до кінця 2017 року.

При цьому очевидно, що у столичній адміністрації замість таких “саботажних” маневрів давно повинні були підготувати і затвердити нову програму. Але столична влада робити цього не стала: документом просто продовжили продовжувати термін дії, кожен рік обіцяючи, що в наступному році інвентаризація і аналіз виконання програми та концепції вже точно будуть проведені.

Ситуація зрушила з мертвої точки лише у 2018 році, коли КО “Київзеленбуд” закупило послуги з моніторингу і коригування “Програми розвитку зеленої зони Києва”. Але пізніше виявилося, що роботи підрядчик почав проводити “на громадських засадах” із-за відсутності фінансування з боку КМДА. Навесні і влітку 2019 року екологічна комісія Київради вже направляла звернення на ім’я мера Києва Віталія Кличка з проханням взяти ситуацію під особистий контроль – очевидно досі без толку.

В кінці жовтня 2019 року голова екологічної комісії Київради Костянтин Яловий випустив прес-реліз під назвою “Київ може “втратити” до 20% зелених зон”.

За його даними, після оновлення Програми розвитку зелених зон столиця, ймовірно, недорахується близько 20% територій, які раніше мали статус, наприклад, парку або скверу.

“Попередня програма формувалася ще в 2005 році, і в ній не були визначені чіткі межі територій (конкретних зелених зон.- KV). Зараз існують десятки об’єктів, позначених як зелені зони, а за фактом, там вдома або транспортні розв’язки. За цей час було прийнято багато рішень з виведення територій з переліку зелених зон. Найближчим часом наведемо порівняльну таблицю – було і стало”,- пообіцяв депутат.

Зазначимо, станом на 2005 рік Програма розвитку зелених зон Києва чітко фіксувала, що в столиці налічується близько 5,5 тис. га парків та скверів і 13,9 тис. га лісів. Якщо допустити, що під варварську забудову потрапляли тільки парки і сквери, то, за даними Ялового, їх загальна площа вже скоротилася орієнтовно на 1100 га.

При цьому, за словами голови профільної комісії столичної міськради, нова Програма розвитку зелених зон столиці потрібна, щоб “зберегти і не втратити ті насадження, які залишилася”.

“Місто має прийняти порядок ведення реєстру зелених зон з відповідним механізмом наповнення, в якому будуть фіксуватися будь-які рішення по них. І цей реєстр повинен бути не просто базою даних, а повноцінним правовим інструментом, витяги з якого будуть мати юридичну силу.Всі ці дані стануть основою Стратегії екологічного розвитку, яку, сподіваюся, столиця отримає вже в наступному році”,- наприкінці свого прес-релізу віддався фантазіям Костянтин Яловий.

Нагадаємо, Олексій Король виконує обов’язки генерального директора КО “Київзеленбуд” з 16 липня 2019 року. KV раніше повідомляла, що він – екс-заступник начальника Управління екології КМДА. Подейкують, що Олексія Король на цю посаду посватав скандальний нардеп Дмитро Білоцерківець, з яким власники столичних Мафів і автокав’ярень пов’язують початок систематичних вимагань і знищення в столиці малого бізнесу.

Управління екології КМДА з 15 лютого 2018 року очолює Андрій Мальований (на фото зліва). Примітно, що в КМДА питаннями екології Мальований займається давно – з квітня 2016 року він обіймав посаду начальника Управління екології та природних ресурсів Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА.

Після того, як 8 грудня 2016 року Київрада прийняла рішення про виділення Управління екології та природних ресурсів з Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища Андрій Мальований обіймав посаду заступника начальника Управління – начальника відділу природокористування та контролю Управління екології та природних ресурсів КМДА.

Турбота на відповідальних посадах про екологічне благополуччя киян, схоже, оплачувалася чиновнику непогано. У квітні 2019 року в його декларації з’явився Volkswagen Touareg 2017 року випуску, який він придбав у німецької Kessel Haag OHG. Мальований вказав, що покупка обійшлася йому в 780,3 тис. гривень, хоча на всіх ресурсах з продажу авто повідомляється, що така машина коштує від 1,5 млн до 1,8 млн гривень.

За всі питання використання природних ресурсів і охорони навколишнього середовища в КМДА офіційно відповідає заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.